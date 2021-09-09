جدل واسع بسبب تقرير منظمة العفو عن اللاجئين السوريين

النجاحات التي استطاع حزب الشعب الجمهوري تحديدا تحقيقها في آخر انتخابات بلدية شهدتها تركيا، واستحواذه على أهم المدن وأكثرها كثافة سكانية، كإسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، أغرته وفتحت شهيته