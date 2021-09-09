النجاحات التي استطاع حزب الشعب الجمهوري تحديدا تحقيقها في آخر انتخابات بلدية شهدتها تركيا، واستحواذه على أهم المدن وأكثرها كثافة سكانية، كإسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأنطاليا، أغرته وفتحت شهيته
02:26
من برنامج: هاشتاج
جدل واسع بسبب تقرير منظمة العفو عن اللاجئين السوريين
وثق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان “أنت ذاهب إلى موتك” تعرض لاجئين سوريين عادوا إلى سوريا للاعتقال والإخفاء والتعذيب على يد قوات النظام السوري، وأثار التقرير جدلا واسعا على مواقع التواصل.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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