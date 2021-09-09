تفاعل رواد مواقع التواصل مع الانتخابات البرلمانية في المغرب

فرأينا كيف ابتعد حازم أبو إسماعيل – ولست من مؤيديه – خطوات كبيرة عن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر آنذاك بقيادة المشير طنطاوي، ولم يسعَ إلى كسب وده، بل على العكس كان بينهما من العداوات مما هو معروف