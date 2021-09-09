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من برنامج: هاشتاج

تفاعل رواد مواقع التواصل مع الانتخابات البرلمانية في المغرب

أغلقت أبواب الاقتراع للانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب وبدء فرز أصوات الناخبين، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت بنحو 36%، فيما تخطت في بعض المناطق 55%.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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