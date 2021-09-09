فرأينا كيف ابتعد حازم أبو إسماعيل – ولست من مؤيديه – خطوات كبيرة عن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر آنذاك بقيادة المشير طنطاوي، ولم يسعَ إلى كسب وده، بل على العكس كان بينهما من العداوات مما هو معروف
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من برنامج: هاشتاج
تفاعل رواد مواقع التواصل مع الانتخابات البرلمانية في المغرب
أغلقت أبواب الاقتراع للانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب وبدء فرز أصوات الناخبين، وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في التصويت كانت بنحو 36%، فيما تخطت في بعض المناطق 55%.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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