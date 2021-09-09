قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن الأمن المصري نفذ إعدامات خارج القانون تحت ستار تبادل إطلاق النار بحق عشرات الإرهابيين المزعومين، بينما كان بعضهم محتجزا لدى هذه القوات أصلا.
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تداعيات تقرير هيومن رايتس بشأن القتل خارج القانون في مصر
علقت صحيفة واشنطن بوست على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الأمن المصري نفذ إعدامات خارج القانون، وقالت هيئتها التحريرية إن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تجاهل ملف حقوق الإنسان في مصر.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:01 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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