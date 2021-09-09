تداعيات تقرير هيومن رايتس بشأن القتل خارج القانون في مصر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن الأمن المصري نفذ إعدامات خارج القانون تحت ستار تبادل إطلاق النار بحق عشرات الإرهابيين المزعومين، بينما كان بعضهم محتجزا لدى هذه القوات أصلا.