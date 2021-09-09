نجح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه على الرغم مما يتعرضون له من حراسة مراقبة مشددة، ويخضع معظمهم لأحكام سجن طويلة وحاول بعضهم الهروب سابقا.
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بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين
لم تقتصر مساندة الشعب الفلسطيني لأسراه على الحراك الشعبي، بل هدفت إلى تشتيت جهود الاحتلال في تقصى آثار الأسرى المحررين ذاتيا عبر بلاغات هاتفية زائفة تضلل عملية البحث.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202103:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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