بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين

نجح 6 أسرى فلسطينيين في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه على الرغم مما يتعرضون له من حراسة مراقبة مشددة، ويخضع معظمهم لأحكام سجن طويلة وحاول بعضهم الهروب سابقا.