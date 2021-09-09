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بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين

لم تقتصر مساندة الشعب الفلسطيني لأسراه على الحراك الشعبي، بل هدفت إلى تشتيت جهود الاحتلال في تقصى آثار الأسرى المحررين ذاتيا عبر بلاغات هاتفية زائفة تضلل عملية البحث.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202103:59 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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