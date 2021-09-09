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“الرمز ج والرقم 6”.. صحفية فلسطينية تتفاعل مع فرار الأسرى

تفاعلت الصحفية الفلسطينية أسيل سليمان مع فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة بكلمات ألقتها في مقطع فيديو تحت عنوان “الرمز ج والرقم 6”، ولقيت تفاعلا واسعا على منصات التواصل.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202111:53 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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