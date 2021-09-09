أعاد ناشطو مواقع التواصل التصريحات الصادرة قبل 17 عاما بشأن تحصين سجن جلبوع، وتفاخر الاحتلال بأنه أكثر تحصينا من خزينة بنك إسرائيل المركزي وزج فيه مئات الاسرى الفلسطينيين خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
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“الرمز ج والرقم 6”.. صحفية فلسطينية تتفاعل مع فرار الأسرى
تفاعلت الصحفية الفلسطينية أسيل سليمان مع فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة بكلمات ألقتها في مقطع فيديو تحت عنوان “الرمز ج والرقم 6”، ولقيت تفاعلا واسعا على منصات التواصل.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202111:53 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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