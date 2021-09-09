“الرمز ج والرقم 6”.. صحفية فلسطينية تتفاعل مع فرار الأسرى

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت 6 مواطنين بينهم أقارب لأسرى سجن جلبوع الفارين مؤخرًا.