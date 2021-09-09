أعلن الدفاع المدني السوري مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة في قصف لقوات النظام السوري استهدف مركزا طبيا في بلدة مرعيان جنوب إدلب، وكانت مهمته الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية.
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استنكار واسع لهجمات النظام السوري عبر وسم “إدلب تحت القصف”
ردود فعل واسعة جاءت عبر وسم “إدلب تحت القصف” استنكارا لهجمات النظام السوري، وذلك بعد أن أعلن الدفاع المدني السوري عن مقتل امرأة وجرح عدد من المدنيين في قصف استهدف نقطة طبية ببلدة مرعيان.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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