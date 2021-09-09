أكد خبيران في شؤون الأسرى أن عملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي “معجزة” تحققت، رغم فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لمراقبة الأسرى في السجن.
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استنفار شعبي تضامنا مع حراك الأسرى داخل السجون الإسرائيلية
تشهد فلسطين استنفارا شعبيا واسعا تضامنا مع حراك حافل للأسرى داخل السجون الإسرائيلية مع مرور 3 أيام هروب الاسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202103:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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