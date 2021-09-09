استنفار شعبي تضامنا مع حراك الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع غرب مدينة بيسان، حيث أقامت حواجز تفتيش للتدقيق في هويات السائقين على الطرقات، ورفعت درجة الاستنفار في صفوفها.