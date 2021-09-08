لم تكن عملية فرار 6 أسرى صباح اليوم الإثنين من سجن جلبوع شمالي إسرائيل عبر نفق حفروه الأولى من نوعها فتجربة الأسرى للخلاص من السجن حافلة بعمليات الهروب الناجحة منها والفاشلة.
04:13
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ناشطون يستعيدون تصريحات بشأن تحصين سجن جلبوع
أعاد ناشطو مواقع التواصل التصريحات الصادرة قبل 17 عاما بشأن تحصين سجن جلبوع، وتفاخر الاحتلال بأنه أكثر تحصينا من خزينة بنك إسرائيل المركزي وزج فيه مئات الاسرى الفلسطينيين خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
8/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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