ناشطون يستعيدون تصريحات بشأن تحصين سجن جلبوع

وزّع فلسطينيون في قطاع غزة، الحلوى في الشوارع العامة، ابتهاجا بهروب 6 أسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي صباح الإثنين، عبر نفق حفروه يمتد إلى خارج السجن.