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ناشطون يستعيدون تصريحات بشأن تحصين سجن جلبوع

أعاد ناشطو مواقع التواصل التصريحات الصادرة قبل 17 عاما بشأن تحصين سجن جلبوع، وتفاخر الاحتلال بأنه أكثر تحصينا من خزينة بنك إسرائيل المركزي وزج فيه مئات الاسرى الفلسطينيين خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
8/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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