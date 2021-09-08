تتصدر أحداث ولاية بانشير الأفغانية النقاشات على منصات التواصل في ظل المواجهات التي تشهدها بين طالبان وقوات الزعيم المحلي أحمد مسعود.
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من برنامج: هاشتاج
اسم “بانشير” يتصدر تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل
تصدر اسم بانشير تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل مع إعلان حركة طالبان أنها سيطرت على الولاية بأكملها بعد معارك استمرت 6 أيام، وهي آخر منطقة في أفغانستان كانت في أيدي قوات مناوئة لحركة طالبان.
8/9/2021-|آخر تحديث: 8/9/202109:49 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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