03:25

من برنامج: هاشتاج اسم “بانشير” يتصدر تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل

تصدر اسم بانشير تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل مع إعلان حركة طالبان أنها سيطرت على الولاية بأكملها بعد معارك استمرت 6 أيام، وهي آخر منطقة في أفغانستان كانت في أيدي قوات مناوئة لحركة طالبان.

المصدر : الجزيرة مباشر