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من برنامج: هاشتاج

اسم “بانشير” يتصدر تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل

تصدر اسم بانشير تويتر في أفغانستان لأسبوع كامل مع إعلان حركة طالبان أنها سيطرت على الولاية بأكملها بعد معارك استمرت 6 أيام، وهي آخر منطقة في أفغانستان كانت في أيدي قوات مناوئة لحركة طالبان.
8/9/2021-|آخر تحديث: 8/9/202109:49 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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المتحدث باسم طالبان: السيطرة على عاصمة ولاية بانشير باتت وشيكة

قال محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، إن مقاتلي الحركة حققوا انتصارات في المعارك التي تخوضها للسيطرة على ولاية بانشير شمال شرقي أفغانستان وأوشكت على السيطرة على عاصمة الولاية.

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