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غضب واسع على منصات التواصل بعد تجدد قصف النظام السوري لدرعا

عّم الغضب منصات التواصل الاجتماعي بعد تجدد قصف قوات النظام السوري لأحياء درعا المحاصرة براجمات الصواريخ وبجميع أنواع الأسلحة مخلفة دمارا واسعا، كما استهدفت الجامع العمري في درعا.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202103:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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