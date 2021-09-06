نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن ثلاثة مدنيين قتلوا جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا، وذلك بعد أن جددت قوات النظام صباح اليوم قصف أحياء المدينة.
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غضب واسع على منصات التواصل بعد تجدد قصف النظام السوري لدرعا
عّم الغضب منصات التواصل الاجتماعي بعد تجدد قصف قوات النظام السوري لأحياء درعا المحاصرة براجمات الصواريخ وبجميع أنواع الأسلحة مخلفة دمارا واسعا، كما استهدفت الجامع العمري في درعا.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202103:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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