غضب واسع على منصات التواصل بعد تجدد قصف النظام السوري لدرعا

في مشهد يختصر فاجعة درعا السورية، جلست الأم على أرضها أمام جثامين أطفالها الثلاثة ومسحت التراب عن يدها قبل أن تحتضن أصغرهم الملفوف في الكفن وتلامس رأس الأوسط وتنظر بعينيها نحو أكبرهم.