أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية حول جواز رتق “غشاء البكارة” جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفتوى ومعارض لها.
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من برنامج: هاشتاج
“سمكري البني آدمين” يثير سخرية مستخدمي مواقع التواصل في مصر
“سمكري البني آدمين”، اسم اثار سخرية واسعة على مواقع التواصل في مصر بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مركز طبي نتيجة لانتحاله صفة اختصاصي علاج طبيعي، واتهم بالنصب وتزوير شهادة تخرجه.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202103:42 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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