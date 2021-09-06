وجهت الأسيرة المحررة الحامل أنهار الديك رسالة إلى أحرار العالم طالبت فيها بالتدخل فورًا لإنقاذ الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجميع الأسرى، وكشفت عن المآسي والمعاناة التي يواجهونها خلف القضبان.
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تدشين حملة جديدة للإفراج عن الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص
دشن ناشطون حملة جديدة للمطالبة بالإفراج عن الاسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص المعتقلة منذ 2015، حيث إن الإسيرة مصابة بحروق خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل وأكثر من 8 علميات جراحية للعودة إلى طبيعتها.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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