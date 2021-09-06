تدشين حملة جديدة للإفراج عن الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن الأسيرات في سجون الاحتلال وعددهن 39 أسيرة يعانين ظروفًا صعبة، في ظل ما يتعرضن له من ضغوطات من قبل إدارة سجن الدامون.