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تدشين حملة جديدة للإفراج عن الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص

دشن ناشطون حملة جديدة للمطالبة بالإفراج عن الاسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص المعتقلة منذ 2015، حيث إن الإسيرة مصابة بحروق خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي عاجل وأكثر من 8 علميات جراحية للعودة إلى طبيعتها.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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