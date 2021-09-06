أحداث ولاية بانشير الأفغانية تتصدر مواقع التواصل

أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على منطقة شتل وعلى مديرية بريان بولاية بانشير شمالي أفغانستان، في حين قالت قوات الزعيم المحلي أحمد مسعود (الابن) إنها صدت الهجوم وتعهدت بمواصلة القتال.