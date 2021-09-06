أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على منطقة شتل وعلى مديرية بريان بولاية بانشير شمالي أفغانستان، في حين قالت قوات الزعيم المحلي أحمد مسعود (الابن) إنها صدت الهجوم وتعهدت بمواصلة القتال.
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أحداث ولاية بانشير الأفغانية تتصدر مواقع التواصل
تتصدر أحداث ولاية بانشير الأفغانية النقاشات على منصات التواصل في ظل المواجهات التي تشهدها بين طالبان وقوات الزعيم المحلي أحمد مسعود.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:21 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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