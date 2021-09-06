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من برنامج: هاشتاج

أحداث ولاية بانشير الأفغانية تتصدر مواقع التواصل

تتصدر أحداث ولاية بانشير الأفغانية النقاشات على منصات التواصل في ظل المواجهات التي تشهدها بين طالبان وقوات الزعيم المحلي أحمد مسعود.
6/9/2021-|آخر تحديث: 6/9/202104:21 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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ضبابية بشأن معارك بانشير ورئيس الأركان الأمريكي يحذر من حرب أهلية بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان تقدمها ميدانيًا وسيطرتها على منطقة شتل وعلى مديرية بريان بولاية بانشير شمالي أفغانستان، في حين قالت قوات الزعيم المحلي أحمد مسعود (الابن) إنها صدت الهجوم وتعهدت بمواصلة القتال.

5/9/2021

من برنامج: المسائية

طالبان تسيطر على مديرية بريان في ولاية بانشير

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مديرية بريان في ولاية بانشير شمالي أفغانستان، حيث تجددت المواجهات العنيفة الجمعة الماضية بين قوات الحركة ومسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود.

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