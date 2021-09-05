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وسم “إسقاط عون واجب وطني” يتصدر تويتر في لبنان

يعيش لبنان على وقع أزمات معيشية واقتصادية متلاحقة، حيث تتواصل معاناة المواطنين اللبنانيين بشكل يومي ما دفع ناشطين لتدشين وسم “إسقاط عون واجب وطني” ليتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا على تويتر لبنان.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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