مع استمرار الأزمة اللبنانية، أصبح البحث عن الأدوية عادة يومية لآلاف المواطنين اللبنانيين لا سيما مع ندرة عدد منها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، وما زاد الأمور تعقيدًا شح النقد الأجنبي.
05:28
من برنامج: هاشتاج
وسم “إسقاط عون واجب وطني” يتصدر تويتر في لبنان
يعيش لبنان على وقع أزمات معيشية واقتصادية متلاحقة، حيث تتواصل معاناة المواطنين اللبنانيين بشكل يومي ما دفع ناشطين لتدشين وسم “إسقاط عون واجب وطني” ليتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا على تويتر لبنان.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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