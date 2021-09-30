نظام بشار الأسد يبتز السوريين المهجرين

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير مما وصفتها بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى سوريا، ونددت بممارسة بعض الدول الغربية التي تجبر اللاجئين على العودة لبلادهم.