حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير مما وصفتها بالانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون بعد عودتهم إلى سوريا، ونددت بممارسة بعض الدول الغربية التي تجبر اللاجئين على العودة لبلادهم.
02:25
من برنامج: هاشتاج
نظام بشار الأسد يبتز السوريين المهجرين
نشرت صحيفة الغاريان البريطانية تقريرا يظهر معاناة جديدة يمر بها اللاجئون السوريون خارج بلادهم، وهي ابتزاز نظام الأسد للسوريين المهجرين وجباية مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية من حوالي مليون سوري.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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