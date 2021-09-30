Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
11:33

من برنامج: هاشتاج

كيف يمكن مناصرة الحق الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي؟

قال أسامة أبو أرشيد المدير التنفيذي لمنظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين”، إن مفهوم الوطنية في الولايات المتحدة والدول المتقدمة يختلف عن مفهومة لدى الشعوب العربية، وهو لا يعني الولاء للحاكم.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

حفل توراتي داخل حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل

02:25
(الجزيرة)

نظام بشار الأسد يبتز السوريين المهجرين

02:25
(الجزيرة)

دعوات مقاطعة المنتجات الهندية تتصدر مواقع التواصل

04:05
(الجزيرة)

تفاعل تونسي واسع مع التنسيقية ضد تدابير قيس سعيّد

06:02
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

حفل توراتي داخل حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل

02:25
(الجزيرة)

نظام بشار الأسد يبتز السوريين المهجرين

02:25
(الجزيرة)

دعوات مقاطعة المنتجات الهندية تتصدر مواقع التواصل

04:05
(الجزيرة)

تفاعل تونسي واسع مع التنسيقية ضد تدابير قيس سعيّد

06:02
شاهد المزيد

حول هذه القصة

الاحتلال يقصف غزة ومظاهرات مرتقبة بأمريكا والإضراب يشل مناطق في الضفة دعما للأسرى (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بينما عم إضراب شامل مناطق بالضفة الغربية في حين تشهد اليوم مدن أمريكية عدة فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى.

12/9/2021
المزيد من البرامج

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

(الجزيرة)

طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني

(الجزيرة)

إقرار تشريع أمريكي لتثبيت الاستقرار في ليبيا

(الجزيرة)

حفل توراتي داخل حرم المسجد الإبراهيمي بالخليل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

6 شباب ألمان من أصول عربية يفوزون بمقاعد في البرلمان.. تعرف عليهم (فيديو)

السوريون في ألمانيا احنفلوا بالإنجاز الذي حققه 3 من أبنائهم (مواقع التواصل)

أطباء يحذرون النساء من الأضرار الجانبية لفيتامين “د”

ينصح بعدم الإفراط في تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين دال (غيتي - أرشيف)

أول رئيسة حكومة في تونس.. من هي نجلاء بودن التي استعان بها سعيّد؟

رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن (مواقع تونسية)

الأسير الفلسطيني أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال (فيديو)

الأسير الفلسطيني أيمن الكرد