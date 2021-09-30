شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بينما عم إضراب شامل مناطق بالضفة الغربية في حين تشهد اليوم مدن أمريكية عدة فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى.
11:33
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كيف يمكن مناصرة الحق الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي؟
قال أسامة أبو أرشيد المدير التنفيذي لمنظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين”، إن مفهوم الوطنية في الولايات المتحدة والدول المتقدمة يختلف عن مفهومة لدى الشعوب العربية، وهو لا يعني الولاء للحاكم.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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