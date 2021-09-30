كيف يمكن مناصرة الحق الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي؟

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بينما عم إضراب شامل مناطق بالضفة الغربية في حين تشهد اليوم مدن أمريكية عدة فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى.