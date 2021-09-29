رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية

(الصياد والتنين: المطاردة في التجربة الفلسطينية) كان عنوان رسالة ماجستير في الدراسات العربية المعاصرة بجامعة بيرزيت، التي قال مدونون إن مقدمها هو زكريا زبيدي أحد الأسرى الفارين أمس من سجن جلبوع.