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من برنامج: هاشتاج

رواد مواقع التواصل يحيون ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية

أحيى رواد مواقع التواصل الذكرى 21 لانطلاق شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من باحات الأقصى، والتي ارتقى خلالها ما يقرب من 4500 شهيد وأصيب نحو 50 ألفًا، بينما قُتل 1100 إسرائيلي بينهم 300 جندي.
29/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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7/9/2021
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