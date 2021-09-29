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من برنامج: هاشتاج

تفاعل تونسي واسع مع التنسيقية ضد تدابير قيس سعيّد

يتواصل تفاعل رواد مواقع التواصل مع التطورات السياسية في تونس، خاصة بعد إعلان 4 أحزاب تشكيل تنسيقية موحدة ضد التدابير الاستثنائية للرئيس سعيّد، وتحذيرها من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية.
29/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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تونس.. توالي الاستقالات في حركة النهضة احتجاجا على قياداتها

ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة إلى 131 بعد إعلان 18 عضوا جديدا عن استقالتهم، وأُعلن عن الاستقالات الجديدة في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون ونشر البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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