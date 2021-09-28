فرقت قوات الأمن اللبنانية متظاهرين من أمام مقر البرلمان وسط بيروت خرجوا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، واندلعت مواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين الغاضبين.
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من برنامج: هاشتاج
لبنان.. محكمة الاستئناف توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
عاد انفجار مرفأ بيروت للواجهة مجددا ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية، وذلك بعد طلب محكمة الاستئناف من المحقق العدلي طارق بيطار، التوقف عن متابعة تحقيقاته في ملف الانفجار.
28/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202101:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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