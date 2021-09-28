لبنان.. محكمة الاستئناف توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مر عام كامل منذ أن شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أحد أكبر الانفجارات وأكثرها دموية، والذي تسبب بوفاة أكثر من 200 وإصابة أكثر من 6500 شخص، وترك الحدث جرحا عميقا في نفوس كل اللبنانيين.