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من برنامج: هاشتاج

لبنان.. محكمة الاستئناف توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

عاد انفجار مرفأ بيروت للواجهة مجددا ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية، وذلك بعد طلب محكمة الاستئناف من المحقق العدلي طارق بيطار، التوقف عن متابعة تحقيقاته في ملف الانفجار.
28/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202101:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

مواجهات بين محتجين والأمن بذكرى انفجار مرفأ بيروت

تظاهر آلاف اللبنانيين مطالبين بالعدالة للضحايا وبمحاسبة المسؤولين خلال إحيائهم ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، واندلعت صدامات بين القوى الأمنية ومحتجين غاضبين حاولوا الوصول إلى مقر البرلمان.

من برنامج: المسائية

المحقق العدلي يوسع دائرة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

قال محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني، إن الحصيلة العامة لضحايا تفجير مرفأ بيروت والخسائر الاقتصادية، تقتضي التأكيد على أن كل لبناني له صلة بهذا الموضوع يجب استدعاؤه واستجوابه للوصول إلى حقيقة ما جرى.

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