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من برنامج: هاشتاج

ردود فعل واسعة لخسارة حزب ميركل في الانتخابات الألمانية

جاءت ردود الفعل واسعة من رواد مواقع التواصل على الانتخابات الألمانية خاصة بعد فوز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولت، على حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بفارق ضئيل.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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