يثير انسحاب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من المشهد السياسي، الخوف من حدوث فراغ داخل الاتحاد الأوربي، في مواجهة مشاريع حاسمة لاستمراريته ولكن أيضا يعطي أملا بالتجديد.
04:38
من برنامج: هاشتاج
ردود فعل واسعة لخسارة حزب ميركل في الانتخابات الألمانية
جاءت ردود الفعل واسعة من رواد مواقع التواصل على الانتخابات الألمانية خاصة بعد فوز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولت، على حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بفارق ضئيل.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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