على خطى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، تصدرت حملة إلكترونية جديدة منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدة وعلى رأسها مصر حيث برز وسم (مقاطعة المنتجات الهندية) ضمن قائمة الأعلى تفاعلا بموقع تويتر.
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من برنامج: هاشتاج
وسم “الهند تقتل المسلمين” الأعلى تداولا عربيا وإسلاميا
تصدر وسم “الهند تقتل المسلمين” قائمة الأعلى تداولا على تويتر عدد من الدول العربية والإسلامية، ويأتي الهاشتاغ مع تواصل عمليات التهجير التي يتعرض لها آلاف المسلمين في ولاية آسام شمالي شرق الهند.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:08 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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