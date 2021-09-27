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من برنامج: هاشتاج وسم “الهند تقتل المسلمين” الأعلى تداولا عربيا وإسلاميا

تصدر وسم “الهند تقتل المسلمين” قائمة الأعلى تداولا على تويتر عدد من الدول العربية والإسلامية، ويأتي الهاشتاغ مع تواصل عمليات التهجير التي يتعرض لها آلاف المسلمين في ولاية آسام شمالي شرق الهند.

المصدر : الجزيرة مباشر