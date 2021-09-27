فيديو متداول للأسيرة المحررة خالدة جرار تقف على قبر ابنتها

تداول مدونون المكالمة المسجلة للبلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية عن هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، ولم تتوقف احتفالات رواد التواصل بالأسرى الذين حرروا أنفسهم.