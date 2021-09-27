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فيديو متداول للأسيرة المحررة خالدة جرار تقف على قبر ابنتها

تداول ناشطون مقطع فيديو للأسيرة المحررة خالدة جرار وهي تبكي بحرقة على فقدانها ابنتها التي لم تتمكن من توديعها كونها كانت خلف القضبان، ورفضت السلطات الإسرائيلية حينذاك الإفراج عنها لوداعها.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:11 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.

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تداول مدونون المكالمة المسجلة للبلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية عن هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، ولم تتوقف احتفالات رواد التواصل بالأسرى الذين حرروا أنفسهم.

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