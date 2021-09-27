كشف محامي هيئة الأسرى منذر أبو أحمد تفاصيل جديدة بشأن ظروف التحقيق مع أسير جلبوع أيهم كممجي الذي أعاد الاحتلال اعتقاله وزميله مناضل نفيعات قبل يومين.
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فيديو متداول للأسيرة المحررة خالدة جرار تقف على قبر ابنتها
تداول ناشطون مقطع فيديو للأسيرة المحررة خالدة جرار وهي تبكي بحرقة على فقدانها ابنتها التي لم تتمكن من توديعها كونها كانت خلف القضبان، ورفضت السلطات الإسرائيلية حينذاك الإفراج عنها لوداعها.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:11 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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