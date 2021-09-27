أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل مجموعة خصائص جديدة إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، بما في ذلك إمكانية تحكم المستخدم في الهاتف والتواصل معه باستخدام إيماءات وجهه.
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من برنامج: هاشتاج
تطبيق “سيري” على هواتف آبل لا يعرف فلسطين
لقي مقطع فيديو نشره عبد الرحمن الحتو، عبر حسابه في إنستغرام رواجا واسعا، وطرح الحتو عبر المقطع تساؤلا عن السبب في أن تطبيق “سيري” في هواتف آبل لا يعرف التوقيت في فلسطين.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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