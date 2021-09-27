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من برنامج: هاشتاج تطبيق “سيري” على هواتف آبل لا يعرف فلسطين

لقي مقطع فيديو نشره عبد الرحمن الحتو، عبر حسابه في إنستغرام رواجا واسعا، وطرح الحتو عبر المقطع تساؤلا عن السبب في أن تطبيق “سيري” في هواتف آبل لا يعرف التوقيت في فلسطين.

المصدر : الجزيرة مباشر