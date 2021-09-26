حذرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) من التعاطي مع برنامج “ناس ديلي” الشهير على موقع التواصل فيسبوك، وطالبت من المشاركين في أكاديميته بالانسحاب.
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من برنامج: هاشتاج
جدل في مصر بعد فرض ضرائب على “صناع المحتوى”
أثارت مطالبة مصلحة الضرائب المصرية صناع المحتوى من “البلوغرز واليوتيوبرز” بالتوجه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:38 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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