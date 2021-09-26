جدل في مصر بعد فرض ضرائب على “صناع المحتوى”

أكد فريق لعبة (فورتنايت) احترامه لجميع الأديان موضحًا حقيقة الصورة المتداولة من اللعبة التي ادعى البعض أنها تجسيد لتدمير الكعبة المشرفة، وذلك بعدما أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بيانًا تحذيريًا.