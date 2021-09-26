02:51

من برنامج: هاشتاج تفاعل واسع مع بيان استقالة أعضاء من حركة النهضة التونسية

تفاعل المدونون بشكل واسع مع بيان استقالة أكثر من مئة عضو من حركة التونسية بينهم قياديون ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الشورى، وحمل البيان راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الحركة.

المصدر : الجزيرة مباشر