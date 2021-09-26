أحرق عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، نسخة من دستور البلاد، مطالبين بإلغاء ما أطلقوا عليه “دستور النهضة” ووضع دستور جديد، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.
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من برنامج: هاشتاج
تفاعل واسع مع بيان استقالة أعضاء من حركة النهضة التونسية
تفاعل المدونون بشكل واسع مع بيان استقالة أكثر من مئة عضو من حركة التونسية بينهم قياديون ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الشورى، وحمل البيان راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الحركة.
26/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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