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تفاعل واسع مع بيان استقالة أعضاء من حركة النهضة التونسية

تفاعل المدونون بشكل واسع مع بيان استقالة أكثر من مئة عضو من حركة التونسية بينهم قياديون ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الشورى، وحمل البيان راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الحركة.
26/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة هي خروج سافر على الدستور والشرعية والمؤسسات ونقض للأسس التي قامت عليها الثورة التونسية.

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