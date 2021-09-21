برمجيات التنبؤ اللغوي تقدم صورة سيئة عن المسلمين

نددت تركيا، اليوم الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوربي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوربا.