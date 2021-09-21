نشر موقع “ذا كونفرسيشن” بنسخته الأمريكية تقريرا عن كيفية عمل الحملات الإعلامية التي يقوم بها مجموعات من المحافظين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضخيم الإسلاموفوبيا واستهداف شخصيات إسلامية.
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من برنامج: هاشتاج
برمجيات التنبؤ اللغوي تقدم صورة سيئة عن المسلمين
تفاعل المدونون على منصات التواصل الاجتماعي مع تقرير موقع فوكس الأمريكي والذي كشف عن أن برمجيات التنبؤ اللغوي والمعروفة باسم “GBT3” تقدم صورة سيئة عن المسلمين وتربطهم بالعنف، وتروج لخطاب الإسلاموفوبيا.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:23 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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