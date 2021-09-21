انتقل الى المحتوى
البث الحي
03:50

من برنامج: هاشتاج

برمجيات التنبؤ اللغوي تقدم صورة سيئة عن المسلمين

تفاعل المدونون على منصات التواصل الاجتماعي مع تقرير موقع فوكس الأمريكي والذي كشف عن أن برمجيات التنبؤ اللغوي والمعروفة باسم “GBT3” تقدم صورة سيئة عن المسلمين وتربطهم بالعنف، وتروج لخطاب الإسلاموفوبيا.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:23 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استبدال ميسي في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان

02:16
(الجزيرة)

جدل لبناني بشأن جلسة منح الثقة للحكومة

07:08
(الجزيرة)

مارغريت عازر تثير سخرية مواقع التواصل المصرية

03:36
(الجزيرة)

حملة واسعة لمقاطعة شركة “بوما” للملابس الرياضية

04:41
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استبدال ميسي في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان

02:16
(الجزيرة)

جدل لبناني بشأن جلسة منح الثقة للحكومة

07:08
(الجزيرة)

مارغريت عازر تثير سخرية مواقع التواصل المصرية

03:36
(الجزيرة)

حملة واسعة لمقاطعة شركة “بوما” للملابس الرياضية

04:41
شاهد المزيد

حول هذه القصة

تصاعد “الإسلاموفوبيا”.. تركيا تعلق على قرار المحكمة الأوربية بحظر الحجاب للمسلمات

نددت تركيا، اليوم الأحد، بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوربي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه “انتهاك واضح للحريات الدينية” وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوربا.

18/7/2021
المزيد من البرامج

أنباء بشأن “عفو رئاسي” عن سجناء سياسيين في مصر

(الجزيرة)

ليبيا.. خالد المشري يقترح تبني خريطة طريق للانتخابات

(الجزيرة)

استبدال ميسي في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان

(الجزيرة)

جدل لبناني بشأن جلسة منح الثقة للحكومة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ضابط الاحتلال الذي اعتقل أيهم كممجي: أنت بطل.. والأسير يرد: شهادة من عدو لا أفتخر بها (فيديو)

أيهم كممجي يضع الشروط لمحققي الاحتلال والضابط الذي اعتقله يعترف ببطولته (منصات التواصل)
مقالات

الصين على شفا حفرة من النار!

جانب من الاحتجاجات أمام شركة إيفر غراندي

البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. و”الأعلى للدولة”: خطوة باطلة

مجلس النواب الليبي

مصر.. ضجة وتكهنات بعد أنباء بشأن “عفو رئاسي” وشيك عن سجناء سياسيين (فيديو)

سجون مصر تمتلئ بآلاف المعارضين والناشطين (مواقع التواصل)