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من برنامج: هاشتاج

استبدال ميسي في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان

ثار جدل واسع على منصات التواصل العالمية بعد مباراة قمة الدوري الفرنسي، حيث تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو لحظات خروج اللاعب ليونيل ميسي غاضبا ومصدوما، وصفق له المشجعون وهو يترك أرضية الملعب.
21/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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طوابير المعجبين تصطف لشراء قميص ميسي (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع اليوم الأربعاء، طوابير من معجبي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوف نادي باريس سان جرمان وهي تصطف للحصول على قميص مهاجم برشلونة السابق.

11/8/2021
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