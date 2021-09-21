قرر فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم منح الرقم 10، الذي كان يرتديه أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى اللاعب أنسو فاتي، حيث شوهد وهو يلوح ثم يرتدي القميص الذي يحمل الرقم 10، الذي اشتهر به ميسي.
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من برنامج: هاشتاج
استبدال ميسي في أول مباراة له مع باريس سان جيرمان
ثار جدل واسع على منصات التواصل العالمية بعد مباراة قمة الدوري الفرنسي، حيث تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو لحظات خروج اللاعب ليونيل ميسي غاضبا ومصدوما، وصفق له المشجعون وهو يترك أرضية الملعب.
21/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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