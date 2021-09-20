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مصر.. جورج إسحاق ينتقد التعامل الرسمي مع الناشطين الحقوقيين

شهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع التدوينة التي كتبها عضو مجلس حقوق الإنسان المصري جورج إسحاق انتقد فيها التعامل الرسمي مع الناشطين الحقوقيين إضافة للتضييق الأمني عليهم، بعد احتجازه في مطار القاهرة.
20/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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