اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات من الحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان.
06:02
من برنامج: هاشتاج
عملية سجن جلبوع توتر الجبهة الداخلية في إسرائيل
شنت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل هجوما شديدا على الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه بأدوات بدائية.
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
شاهد المزيد