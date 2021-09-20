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عملية سجن جلبوع توتر الجبهة الداخلية في إسرائيل

شنت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل هجوما شديدا على الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه بأدوات بدائية.
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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