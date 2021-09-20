عملية سجن جلبوع توتر الجبهة الداخلية في إسرائيل

كشف فارس خليفة، الأسير الفلسطيني المفرج عنه حديثا من جلبوع، خفايا ما حدث في السجن شديد الحراسة بعد الحادث والأدوات التي استخدمها الأسرى في حفر “نفق الحرية” الذي خرجوا منه.