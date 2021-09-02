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حساب مانشستر بالعربي يستقبل كريستيانو بأغنية لأم كلثوم

نشر حساب نادي مانشستر الإنجليزي بالعربي عبر تويتر مقطعا من أغنية “أنساك” لأم كلثوم ترحيبا بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاما.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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