حساب مانشستر بالعربي يستقبل كريستيانو بأغنية لأم كلثوم

أعلن كريستيانو رونالدو عودته لجذوره بعد اكتمال انتقاله لمانشستر يونايتد من يوفنتوس لمدة عامين أمس الثلاثاء مع إمكانية إضافة عام ثالث، مهديا هذه الخطوة لمدربه السابق أليكس فيرغسون.