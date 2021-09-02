استعان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بمقطع من أغنية للمطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، للترحيب بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاما.
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من برنامج: هاشتاج
حساب مانشستر بالعربي يستقبل كريستيانو بأغنية لأم كلثوم
نشر حساب نادي مانشستر الإنجليزي بالعربي عبر تويتر مقطعا من أغنية “أنساك” لأم كلثوم ترحيبا بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بعد غياب أكثر من 12 عاما.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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