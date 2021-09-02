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من برنامج: هاشتاج جدل على منصات التواصل لمنح قميص ميسي لأنسو فاتي

قرر فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم منح الرقم 10، الذي كان يرتديه أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى اللاعب أنسو فاتي، حيث شوهد وهو يلوح ثم يرتدي القميص الذي يحمل الرقم 10، الذي اشتهر به ميسي.

المصدر : الجزيرة مباشر