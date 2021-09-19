تصدر وسم “قافلة الوعد الصادق” قائمة الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية تفاعلا مع مقاطع فيديو تظهر وصول صهاريج محملة بمازوت إيراني إلى لبنان عن طريق سوريا ضمن شحنات وقود إيرانية للبنان.
04:29
من برنامج: هاشتاج
وسم “التدقيق الجنائي” بين الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية
تصدر وسم “التدقيق الجنائي” بين الأعلى تداولا على منصات التواصل اللبناني، وذلك بعد توقيع الحكومة اللبنانية عقدا مع شركة ألفاريز مارشال لإجراء التدقيق في حسابات المصرف المركزي والوزارات اللبنانية.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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