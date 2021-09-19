رسم عدد من الفنانين التشكيليين في قطاع غزة اليوم السبت لوحة جدارية، في لفتة وفاء للأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع عبر نفق في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.
03:22
من برنامج: هاشتاج
مسيرة لنصرة أسرى “نفق الحرية” في مخيم جنين
خرجت في مخيم جنين مسيرة لنصرة أسرى نفق الحرية، ورفع المشاركون لافتات عليها صور الأسرى الستة ورددوا هتافات داعمة لهم، ويشهد المخيم حالة من التوتر مع تخوفات فلسطينية من اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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