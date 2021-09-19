مسيرة لنصرة أسرى “نفق الحرية” في مخيم جنين

رسم عدد من الفنانين التشكيليين في قطاع غزة اليوم السبت لوحة جدارية، في لفتة وفاء للأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع عبر نفق في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.