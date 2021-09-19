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من برنامج: هاشتاج غضب واستياء بعد اعتذار الجيش الأمريكي عن غارة قتلت أسرة أفغانية

أثار اعتذار تقدم به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضربة جوية شنتها بلاده خطأ في كابل وأدت إلى مقتل 10 مدنين بينهم أطفال قبيل الانسحاب من أفغانستان، غضبا واستياء واسعين بين المدونين.

المصدر : الجزيرة مباشر