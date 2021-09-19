قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، إن الجيش الأمريكي لا يعرف طبيعة الأفغانيين أو جغرافية أفغانستان، في إشارة إلى الغارة التي استهدفت سيارة عامل في مجال الإغاثة وراح ضحيتها مدنيون.
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غضب واستياء بعد اعتذار الجيش الأمريكي عن غارة قتلت أسرة أفغانية
أثار اعتذار تقدم به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضربة جوية شنتها بلاده خطأ في كابل وأدت إلى مقتل 10 مدنين بينهم أطفال قبيل الانسحاب من أفغانستان، غضبا واستياء واسعين بين المدونين.
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202101:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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