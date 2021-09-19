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غضب واستياء بعد اعتذار الجيش الأمريكي عن غارة قتلت أسرة أفغانية

أثار اعتذار تقدم به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن ضربة جوية شنتها بلاده خطأ في كابل وأدت إلى مقتل 10 مدنين بينهم أطفال قبيل الانسحاب من أفغانستان، غضبا واستياء واسعين بين المدونين.
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202101:00 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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