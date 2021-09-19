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غضب واسع في اليمن بعد إعدام قاصر وآخرين من قبل الحوثيين

تفاعل المدونون وعلى نطاق واسع مع صورة الطفل القاصر عبد العزيز الأسود، الذي كان قد تم اختطافه قبل 4 سنوات وتم إعدامه في اليمن من قبل جماعة الحوثي ضمن تسعة آخرين، وهو لا يزال تحت سن الثامنة عشر.
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202101:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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