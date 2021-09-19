شهدت مسيرة تطالب بصرف الرواتب في مدينة تعز جنوبي اليمن موقفا مؤثرا، حين برز أحد المشاركين الجرحى ليسرد قصته ومعه ابنه الذي عرّى جسده لتظهر آثار سوء التغذية عليه كبقية حال كثيرين من أطفال اليمن.
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غضب واسع في اليمن بعد إعدام قاصر وآخرين من قبل الحوثيين
تفاعل المدونون وعلى نطاق واسع مع صورة الطفل القاصر عبد العزيز الأسود، الذي كان قد تم اختطافه قبل 4 سنوات وتم إعدامه في اليمن من قبل جماعة الحوثي ضمن تسعة آخرين، وهو لا يزال تحت سن الثامنة عشر.
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202101:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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