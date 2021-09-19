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من برنامج: هاشتاج

تفاعل واسع على المنصات التونسية مع اعتقال النائب مخلوف

تفاعلت المنصات التونسية على نطاق واسع مع مقطع الفيديو المتداول لاعتقال النائب عن حزب ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف، من أمام المحكمة العسكرية من قبل أمنيين بزي مدني.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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نفى سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في تونس ما تم تداوله بشأن رفض أو تخلي القضاء العسكري عن النظر في قضية تلقي حملة الرئيس قيس سعيد أموالا بقيمة 5 ملايين دولار من الحكومة الأمريكية.

26/4/2021
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