أطلقت المحكمة العسكرية في تونس سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت لقطات تسجيل مصورة اختطافه من أمام المحكمة من قبل رجال بزي مدني.
03:56
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تفاعل واسع على المنصات التونسية مع اعتقال النائب مخلوف
تفاعلت المنصات التونسية على نطاق واسع مع مقطع الفيديو المتداول لاعتقال النائب عن حزب ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف، من أمام المحكمة العسكرية من قبل أمنيين بزي مدني.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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