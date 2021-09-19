تفاعل واسع على المنصات التونسية مع اعتقال النائب مخلوف

أطلقت المحكمة العسكرية في تونس سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت لقطات تسجيل مصورة اختطافه من أمام المحكمة من قبل رجال بزي مدني.