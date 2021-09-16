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وسم “قافلة الوعد الصادق” يتصدر قائمة الأعلى تداولا في لبنان

تصدر وسم “قافلة الوعد الصادق” قائمة الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية تفاعلا مع مقاطع فيديو تظهر وصول صهاريج محملة بمازوت إيراني إلى لبنان عن طريق سوريا ضمن شحنات وقود إيرانية للبنان.
16/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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