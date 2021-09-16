تصدر وسم “المحتكر لا دين له” منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد في وقت تعاني فيه نقصا حادا في الأدوية.
03:29
من برنامج: هاشتاج
وسم “قافلة الوعد الصادق” يتصدر قائمة الأعلى تداولا في لبنان
تصدر وسم “قافلة الوعد الصادق” قائمة الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية تفاعلا مع مقاطع فيديو تظهر وصول صهاريج محملة بمازوت إيراني إلى لبنان عن طريق سوريا ضمن شحنات وقود إيرانية للبنان.
16/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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