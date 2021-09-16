تصدر وسم (حياة علاء في خطر) منصات التواصل المصرية بعد ساعات من تصريح محامي الناشط علاء عبدالفتاح أن الأخير يعاني تعسفًا شديدًا وهدد بالانتحار بعدما قضى أكثر من 9 سنوات في السجن.
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من برنامج: هاشتاج
مصر.. أسرة المعتقل علاء عبد الفتاح تطالب بإنقاذه
طالبت أسرة علاء عبد الفتاح بإنقاذه وقالت إنه في خطر وشيك، وإن صحته النفسية تتهاوى بعد سنتين من التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق من الداخلية والأمن الوطني في سجن يعمل تماما خارج مساحة القانون.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:52 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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