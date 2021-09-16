مصر.. أسرة المعتقل علاء عبد الفتاح تطالب بإنقاذه

تصدر وسم “حياة علاء في خطر” منصات التواصل المصرية بعد ساعات من تصريح محامي الناشط علاء عبد الفتاح أن موكله يعاني تعسفًا شديدًا وهدد بالانتحار بعدما قضى أكثر من 9 سنوات في السجن على فترات منذ 2011.