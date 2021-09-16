ما هي “القائمة البيضاء” لفيسبوك؟ وما امتيازاتها؟

رغم الرقابة الرقمية الصارمة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي ينشره المستخدمون فإن هناك بعض الاستثناءات لتلك الرقابة بالنسبة لبضع المستخدمين.