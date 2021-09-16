رغم الرقابة الرقمية الصارمة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي ينشره المستخدمون فإن هناك بعض الاستثناءات لتلك الرقابة بالنسبة لبضع المستخدمين.
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ما هي “القائمة البيضاء” لفيسبوك؟ وما امتيازاتها؟
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن استحداث شركة فيسبوك قائمة سرية تسمى “القائمة البيضاء” تضم نخبة مشاهير يحظون بمعاملة خاصة بشأن قواعد المحتوى والتي ربما لا تنطبق على الملايين من المستخدمين.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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