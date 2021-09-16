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ما هي “القائمة البيضاء” لفيسبوك؟ وما امتيازاتها؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن استحداث شركة فيسبوك قائمة سرية تسمى “القائمة البيضاء” تضم نخبة مشاهير يحظون بمعاملة خاصة بشأن قواعد المحتوى والتي ربما لا تنطبق على الملايين من المستخدمين.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:57 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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فيسبوك تعفي مشاهير من مراجعة منشوراتهم

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة (فيسبوك) طورت برنامجا يتيح لبعض المشاهير والمسؤولين السياسيين والمستخدمين المعروفين للإنترنت عدم الخضوع للقواعد بشأن الإشراف على مضمون منشوراتهم كسائر المستخدمين.

14/9/2021
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