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سد النهضة.. بيان إثيوبي يهاجم تونس بشأن قرار مجلس الأمن

أكد بيان للخارجية الإثيوبية عدم الاعتراف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما هاجم البيان دولة تونس معتبرا تقديمها قرار مجلس الأمن “زلة تاريخية”.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:47 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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