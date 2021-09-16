قالت منى الكرد الناشطة الفلسطينية في كلمة قوية ومؤثرة “لا تسكتوا عن الظلم والاضطهاد وعن قمع الحريات والاعتقالات السياسية، لأن النكبة لن تستمر والاحتلال إلى زوال”.
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من برنامج: هاشتاج
منى ومحمد الكرد ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم
وقع اختيار مجلة تايم الأمريكية على الناشطة الفلسطينية منى الكرد وشقيقها محمد ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2021، وذلك لمساهماتهما الإعلامية في التعريف بما يعيشه الفلسطينيون تحت الاحتلال.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202107:10 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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