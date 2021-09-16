منى ومحمد الكرد ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

قالت الناشطة الفلسطينية منى الكرد في كلمة لها في حفل تخرجها من جامعة بيرزيت، لا تسكتوا عن الظلم والاضطهاد وعن قمع الحريات والاعتقالات السياسية، لأن النكبة لن تستمر والاحتلال إلى زوال.