وسم “زكريا تحت التعذيب” يتصدر قائمة الأعلى تداولا فلسطينيا وعربيا

هاجم عدد من فلسطيني الداخل أمام محكمة الأسرى الأربعة الذين قبض عليهم بعض هروبهم مراسل القناة 13 العبرية ثم طردوه من المكان على الهواء مباشرة بعد رفضهم التحدث إليه مرددين هتافات داعمة للأسرى.