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وسم “زكريا تحت التعذيب” يتصدر قائمة الأعلى تداولا فلسطينيا وعربيا

تصدر وسم “زكريا تحت التعذيب” قائمة الأعلى تداولا على المنصات الفلسطينية والعربية، وذلك بعد تداول أنباء تفيد بتعرض الأسير المعاد اعتقاله زكريا الزبيدي للتعذيب في السجون الإسرائيلية.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:34 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للمحامين بالالتقاء بأسرى جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، قبل 19 من سبتمبر/أيلول الجاري، لافتة إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح.

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