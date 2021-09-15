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من برنامج: هاشتاج وسم “حياة علاء في خطر” يتصدر منصات التواصل المصرية

تصدر وسم “حياة علاء في خطر” منصات التواصل المصرية بعد ساعات من تصريح محامي الناشط علاء عبد الفتاح أن موكله يعاني تعسفًا شديدًا وهدد بالانتحار بعدما قضى أكثر من 9 سنوات في السجن على فترات منذ 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر