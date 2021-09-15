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وسم “حياة علاء في خطر” يتصدر منصات التواصل المصرية

تصدر وسم “حياة علاء في خطر” منصات التواصل المصرية بعد ساعات من تصريح محامي الناشط علاء عبد الفتاح أن موكله يعاني تعسفًا شديدًا وهدد بالانتحار بعدما قضى أكثر من 9 سنوات في السجن على فترات منذ 2011.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:31 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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