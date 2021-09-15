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من برنامج: هاشتاج ناشطون يعقدون مقارنة بين صورتين لعائشة الشاطر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائشة الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بدت فيها نحيلة وشاحبة الوجه، وعقد الناشطون مقارنة لصورتها الحديثة وسابقة لها.

المصدر : الجزيرة مباشر