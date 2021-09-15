قال المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي إنه تقدم بطلب للنيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي بعد مرور سنتين كاملتين على حبسها على ذمة القضية الجديدة وفقا لصريح نص القانون المصري.
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من برنامج: هاشتاج
ناشطون يعقدون مقارنة بين صورتين لعائشة الشاطر
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائشة الشاطر ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، بدت فيها نحيلة وشاحبة الوجه، وعقد الناشطون مقارنة لصورتها الحديثة وسابقة لها.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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