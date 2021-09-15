كشف النحات الكويتي ميثم عبدال، عن منحوتة فنية جديدة أطلق عليها اسم “ملعقة الحرية” يتضامن فيها مع الأسرى الفلسطينيين الذي حفروا نفقا في سجن جلبوع الإسرائيلي وتمكنوا من الهرب.
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من برنامج: هاشتاج
صورة فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان تثير حزن مستخدمي مواقع التواصل
أثارت صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل لوداع الفلسطيني حجازي القواسمي لنجله المصاب بمرض السرطان بقبلة على جبينه، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال، غضبا وحزنا واسعين على مواقع التواصل.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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