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من برنامج: هاشتاج صورة فلسطيني يودع نجله المصاب بالسرطان تثير حزن مستخدمي مواقع التواصل

أثارت صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل لوداع الفلسطيني حجازي القواسمي لنجله المصاب بمرض السرطان بقبلة على جبينه، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال، غضبا وحزنا واسعين على مواقع التواصل.

المصدر : الجزيرة مباشر