بعد عام من الفراغ السياسي، أعلن في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وضمت 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات واسعة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها في السابق.
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من برنامج: هاشتاج
ردود فعل متباينة بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بردود الفعل بشأن التشكيل الوزاري في الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي امتزجت بين التهنئة والتشكيك والانتقاد، وأكثر ما شغل بال المدونين حالة الترقب للبيان الوزاري.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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