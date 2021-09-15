ردود فعل متباينة بشأن الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد عام من الفراغ السياسي، أعلن في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وضمت 24 وزيرا، وذلك بعد مشاورات واتصالات واسعة لتذليل العقبات التي حالت دون تشكيلها في السابق.