أفاد تقرير إخباري أن إسرائيل والإمارات تتطلعان إلى معرض إكسبو دبي العالمي الذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز العلاقات التجارية بينهما والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 712 مليون دولار.
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من برنامج: هاشتاج
الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين
تداول مدونون على منصات التواصل مقطع فيديو للناشطة إييرل غولد مديرة منظمة “كود بينك” أثناء مقاطعتها كلمة جاريد كوشنر بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع الإمارات والبحرين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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