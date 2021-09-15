الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين

أفاد تقرير إخباري أن إسرائيل والإمارات تتطلعان إلى معرض إكسبو دبي العالمي الذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول لتعزيز العلاقات التجارية بينهما والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 712 مليون دولار.