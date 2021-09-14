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مرشح محتمل لرئاسة فرنسا: إذا فزت بالمنصب سأمنع تسمية اسم “محمد”

لمح الكاتب الفرنسي إيريك زمور إلى إمكانية ترشحه للرئاسة الفرنسية، متوعدا المسلمين الفرنسيين بأنه سيمنعهم من تسمية أبنائهم باسم محمد، وسيحظر جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، ما يعني غلق المساجد أيضا.
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:41 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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