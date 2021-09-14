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النيابة العامة المصرية تأمر بحبس الطبيب المتهم بواقعة “الممرض والكلب”

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس طبيب احتياطيا في تطور للواقعة التي فجرت غضبا واسعا على منصات التواصل بعد انتشار مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يقوم بتعنيف وإهانة أحد الممرضين آمرا إياه بالسجود لكلبه.
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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