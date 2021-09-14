رأيت في مجتمعكم القسوة والكذب والمداهنة وغير ذلك من المفردات المرادفة التي تحرك أي ساكن إلا حضراتكم
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النيابة العامة المصرية تأمر بحبس الطبيب المتهم بواقعة “الممرض والكلب”
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس طبيب احتياطيا في تطور للواقعة التي فجرت غضبا واسعا على منصات التواصل بعد انتشار مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يقوم بتعنيف وإهانة أحد الممرضين آمرا إياه بالسجود لكلبه.
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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