تواصل التفاعل على المنصات العربية بشأن الفرار من سجن جلبوع

تظاهر العشرات من الناشطين أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، مساء أمس الأحد، تضامنًا مع أسرى سجن جلبوع الفلسطينيين بإلقاء ملاعق أمامها وهم يرددون الهتافات الداعمة لهم.