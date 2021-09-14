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تواصل التفاعل على المنصات العربية بشأن الفرار من سجن جلبوع

يواصل رواد مواقع التواصل التفاعل حول سجن جلبوع ونجاح 6 من الاسرى الفلسطينيين في الهروب منه قبل أن تعيد قوات الاحتلال اعتقال أربعة منهم، وفي الضفة الغربية تكشف قوات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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وجّهت الحاجة صبحية والدة الأسير الفلسطيني محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع رسالة له عبر شاشة الجزيرة مباشر بعدما سمعت عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء من قبل قوات الاحتلال.

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تعرضوا لضرب مبرح.. منع أسرى جلبوع الأربعة من لقاء محاميهم ومداهمات لمنزلي الأسيرين الطليقين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين أن سلطات الاحتلال ترفض السماح للمحامين بالالتقاء بأسرى جلبوع الأربعة المعاد اعتقالهم، قبل 19 من سبتمبر/أيلول الجاري، لافتة إلى أنهم تعرضوا للضرب المبرح.

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