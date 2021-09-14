وجّهت الحاجة صبحية والدة الأسير الفلسطيني محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن جلبوع رسالة له عبر شاشة الجزيرة مباشر بعدما سمعت عن تعرضه للتعذيب بالكهرباء من قبل قوات الاحتلال.
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من برنامج: هاشتاج
تواصل التفاعل على المنصات العربية بشأن الفرار من سجن جلبوع
يواصل رواد مواقع التواصل التفاعل حول سجن جلبوع ونجاح 6 من الاسرى الفلسطينيين في الهروب منه قبل أن تعيد قوات الاحتلال اعتقال أربعة منهم، وفي الضفة الغربية تكشف قوات الاحتلال البحث عن الأسيرين الآخرين.
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202105:40 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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